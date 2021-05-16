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Kara Kartal'ın şampiyonluğu Avrupa medyasında!
Süper Lig'in şampiyon bitiren Beşiktaş ve sezona damga vuran yıldız Ghezzal, Avrupa'da gazetelere yansıdı...
Gündem
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16.05.2021 - 13:58
16.05.2021 - 14:00
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Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğu Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Fransız basını başta olmak üzere Alman ve İspanyol medyası da siyah beyazlıların zaferini sayfalarına taşıdı.
Atılan manşetlerde gerilim vurgu yapılırken, şampiyonluğu getiren penaltı golünü atan Rachid Ghezzal ön plana çıkarıldı.
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#Barcelona
#süreyya soner
#Övünç Özdem
#çukur şahran kim
#lig
#Cem Dizdar köşe yazısı
#Kartal Bakışı Düşünce Platformu
#bugünün maçları
#şöför peker kim
#Lu
#Kazan
#Paşa
#Çanakkale Bld
#Kal
#anneler yayından kaldırıldı mı
#75
#Rui Patricio
#göztepe beşiktaş köşe yazıları
#Reha Kapsal Beşiktaş
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