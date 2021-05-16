Kara Kartal'ın şampiyonluğu Avrupa medyasında!

Süper Lig'in şampiyon bitiren Beşiktaş ve sezona damga vuran yıldız Ghezzal, Avrupa'da gazetelere yansıdı...

Gündem Kaydet 16.05.2021 - 13:58 16.05.2021 - 14:00

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