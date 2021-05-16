İşte Şampiyon Beşiktaş gazete manşetleri

2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu. Gazeteler Beşiktaş'ın şampiyonluğunuu böyle manşetlere taşıdı...

Gündem Kaydet 16.05.2021 - 11:12 16.05.2021 - 11:18

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