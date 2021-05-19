Boğaz'ın efendisi Beşiktaş! İstanbul bugün siyah beyaz!

2020-2021 Sezonunu çifte kupayla bitiren Beşiktaş kupasını alıyor. Kupasını almaya giden Beşiktaş kafilesi Boğaz'da enfes görüntüler oluşturdu.

Gündem Kaydet 19.05.2021 - 20:09 19.05.2021 - 20:12

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Çerez Politikası