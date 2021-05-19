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Boğaz'ın efendisi Beşiktaş! İstanbul bugün siyah beyaz!
2020-2021 Sezonunu çifte kupayla bitiren Beşiktaş kupasını alıyor. Kupasını almaya giden Beşiktaş kafilesi Boğaz'da enfes görüntüler oluşturdu.
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19.05.2021 - 20:09
19.05.2021 - 20:12
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#Şenol Güneş
#Quaresma
#Oğuzhan Özyakup
#Vodafone Arena
#Mario Gomez
#Tolgay Arslan
#larin
#ersan adem gülüm
#olcay şahan
#Atınç Nukan
#Ankaragücü
#Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi kura sonuçları
#İlhan Mansız
#Jose Sosa
#Bayern Munih
#Şampiyon
#Ahmet Çakar
#BJK TV
#Dusko Tosic
#Cenk Gönen
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