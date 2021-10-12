Beşiktaş'ta görev Larin'den Güven'e geçiyor

Sivas maçında attığı 2 golle Kartal’a 3 puanı getiren Güven Yalçın, ilk 11’deki yerini bırakmıyor. N’Koudou’nun sakatlığının sürmesi ve Larin’in de hazır olmamasına ek olarak yeni kontrat konusunda geri adım atmaması sonrası, Başakşehir’e karşı da sol kanatta forma Güven’in...

Gündem 12.10.2021 - 17:07 12.10.2021 - 17:10
#Güven Yalçın #Beşiktaş
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