Beşiktaş'ta görev Larin'den Güven'e geçiyor

Sivas maçında attığı 2 golle Kartal’a 3 puanı getiren Güven Yalçın, ilk 11’deki yerini bırakmıyor. N’Koudou’nun sakatlığının sürmesi ve Larin’in de hazır olmamasına ek olarak yeni kontrat konusunda geri adım atmaması sonrası, Başakşehir’e karşı da sol kanatta forma Güven’in...
Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen sezon ara dönem kampında, “Kazanamadığım tek oyuncu” diyerek Güven Yalçın konusundaki pişmanlığını dile getirmişti. Genç hücum oyuncusunun başarısız geçen yarım dönemlik Lecce macerası sonrasında tekrar takıma katılmasının ardından 22 yaşındaki futbolcuda beklenen değişim yaşanmıştı.