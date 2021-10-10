Beşiktaş'a Japon kanat oyuncusu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ın bugünlerdeki en önemli gündem maddesi ise Larin oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı yıldıza yeni anlaşma önerildi. Siyahbeyazlılar senelik 1.6 milyon euro kazanan Larin'e, 1.8 milyon euro + bonuslardan oluşan yeni bir teklif sundu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin ile ilgili "Görüştük menajeriyle. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider, ben hiç o konuda taviz vermem, yani Beşiktaş'ta kalmak istemeyen, bizi zor durumda bırakacak futbolcuyla ben fazla uzun görüşmem, kısa keserim" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Kanadalı oyuncunun menajeri senelik 2.5 milyon euro'dan aşağıya bir teklifi kabul etmeyeceğini belirtince yönetim rotasını yeni oyunculara çevirdi. Aranan isim İngiltere'de bulundu. (1/3)