Beşiktaş'a Japon kanat oyuncusu

Beşiktaş transfer çalışmalarına da bir koldan devam ediyor. Bir yandan iç transfer görüşmelerini yürüten yönetim, diğer yandan da takıma takviye yapmak için dört koldan çalışıyor.

Gündem Kaydet 10.10.2021 - 11:56 10.10.2021 - 12:07
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