Beşiktaş Vodafone, Fatih Vatan Spor'u mağlup etti

Beşiktaş Vodafone kadın futbol takımı, Turkcell Kadın Futbol Ligi A Grubu üçüncü maçında Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde Fatih Vatan Spor ile karşılaştı.

Futbol Kaydet 24.04.2021 - 14:45 24.04.2021 - 14:48

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