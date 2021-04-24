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Beşiktaş Vodafone, Fatih Vatan Spor'u mağlup etti
Beşiktaş Vodafone kadın futbol takımı, Turkcell Kadın Futbol Ligi A Grubu üçüncü maçında Antalya Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde Fatih Vatan Spor ile karşılaştı.
Futbol
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24.04.2021 - 14:45
24.04.2021 - 14:48
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#Beşiktaş
#Gökhan Töre
#Transfer
#Atiba
#Şenol Güneş
#talisca
#Cenk Tosun
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Quaresma
#beşiktaş transfer
#Aboubakar
#Ahmet Nur Çebi
#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Güntekin Onay
#Oğuzhan Özyakup
#Fikret Orman
#Kasımpaşa
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