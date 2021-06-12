Avrupa Futbol Şampiyonasında sahada yaşam savaşı yaşandı

Euro 2020'de B Grubu'nun açılış maçı olan Danimarka-Finlandiya karşılaşmasının ilk yarısı talihsiz bir duruma sahne oldu.

Gündem Kaydet 12.06.2021 - 20:34 12.06.2021 - 20:36

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