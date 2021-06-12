ÖZEL
GÜNDEM
FUTBOL
BASKETBOL
DERNEKLER
AMATÖR BRANŞLAR
DİĞER HABERLER
Anasayfa
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Video
Foto Galeri
Künye
İletişim
ÖZEL
GÜNDEM
FUTBOL
BASKETBOL
Saved
Click here to become a member
All Saved Items
Avrupa Futbol Şampiyonasında sahada yaşam savaşı yaşandı
Euro 2020'de B Grubu'nun açılış maçı olan Danimarka-Finlandiya karşılaşmasının ilk yarısı talihsiz bir duruma sahne oldu.
Gündem
Kaydet
12.06.2021 - 20:34
12.06.2021 - 20:36
01
Danimarka'nın yıldızı Finlandiya karşısında ilk yarının son bölümünde yere yığıldı ve bir anda sahada yaşam savaşı yaşandı.
1
Öne Çıkan Galeriler
Beşiktaş Vodafone, Fatih Vatan Spor'u mağlup etti
Trend Galeriler
Kara Kartal'ın şampiyonluğu Avrupa medyasında!
İşte Şampiyon Beşiktaş gazete manşetleri
Şampiyon Beşiktaş! Çarşı'da meşaleli kutlama!
Göztepe Beşiktaş maçı sonunda sahada büyük sevinç vardı
Boğaz'ın efendisi Beşiktaş! İstanbul bugün siyah beyaz!
Gelişmelerden Haberdar Olun
@
Abone Ol
Beşiktaş transfer haberleri, son dakika gelişmeleri, canlı maç anlatımları Kartal Bakışı haber sitesinde.
Kategoriler
ÖZEL
GÜNDEM
FUTBOL
BASKETBOL
DERNEKLER
AMATÖR BRANŞLAR
DİĞER HABERLER
Sayfalar
RSS
Bizi Takin Edin
#12 Haziran Cumartesi
#danimarka
#eriksen
#Suudi
#karne görüşü örnekleri
#Karneler okulda mı verilecek
Copyright © 2021. Her hakkı saklıdır. Yazılım:
TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Kapat
Ara
#12 Haziran Cumartesi
#danimarka
#eriksen
#Suudi
#karne görüşü örnekleri
#Karneler okulda mı verilecek
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın.
Çerez Politikası
Tamam