Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'dan Aboubakar'la ilgili ilk sözler

Aboubakar'ın Al Nassr'a transferinin ardından Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile hoca Sergen Yalçın'ın ilk sözleri böyle oldu.

Gündem Kaydet 10.06.2021 - 11:26 10.06.2021 - 11:29

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