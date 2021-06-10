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Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'dan Aboubakar'la ilgili ilk sözler
Aboubakar'ın Al Nassr'a transferinin ardından Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile hoca Sergen Yalçın'ın ilk sözleri böyle oldu.
Gündem
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10.06.2021 - 11:26
10.06.2021 - 11:29
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Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'la sezon başına 6 milyon Euro garanti para karşılığı 3 yıllığına anlaşması Beşiktaş cephesinde sıkıntı yaratmadı.
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#mesleki çalışmalar
#10 Haziran Perşembe
#harcam limitleri
#Camdaki Kız Hayri hikayesi
#Camdaki Kız Hayri kim
#Camdaki Kız
#DYK yaz tarihleri
#DYK başvurusu nasıl yapılır
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#2021 DYK
#Luuk de Jong
#yüz yüze mi
#internetten mi
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