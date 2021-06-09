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Aboubakar'ın ardından şimdi de Rachid Ghezzal mı?
Beşiktaş ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katan Al-Nasr, Rachid Ghezzal transferi için de girişimlere başladı.
Gündem
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09.06.2021 - 16:50
09.06.2021 - 16:54
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nasr Riyad, Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de bulunan Rachid Ghezzal'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.
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#9 Haziran Çarşamba
#Alex Teixeria
#Al Nassr
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