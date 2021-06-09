Aboubakar'ın ardından şimdi de Rachid Ghezzal mı?

Beşiktaş ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katan Al-Nasr, Rachid Ghezzal transferi için de girişimlere başladı.

Gündem Kaydet 09.06.2021 - 16:50 09.06.2021 - 16:54

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