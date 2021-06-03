Floransa Belediye Başkanı Nardella İtalyan radyosuna konuştu! Fiorentina’nın gözü, Vodafone Park'ta!

İBB Başkanı İmamoğlu’nun davetlisi olarak İstanbul’da bulunan Eurocities ve Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Vodafone Park’ta Beşiktaşlı yöneticiler tarafından ağırlandı.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ziyaret sonrasında İtalyan radyosu, Radio Bruno'ya konuştu ve Floransa'da ki yeni stadyum projeleri ile Vodafone Park arasındaki benzerliklerden bahsetti.

Nardella şu sözleri söyledi; “Beşiktaş stadı Vodafone Park'ı ziyarete geldim. Yeni Franchi projemizle ilgili çok benzer özelliklere sahip. Beşiktaş harika bir restorasyon yapmış. Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüm, her şeyi anlattılar. Yeni stadyumları aynı zamanda onlara şans getirdi, yeni stadyumla beraber şampiyonluğu kazandılar.

Vodafone, isim hakkı için yılda 8 milyon euro ödüyor. Restoranlar, mağazalar, ticari alanlar, hizmetler ve otoparklar var. Stadyum şehrin içinde ve stadyum projemizle benzer konumda, şehrin önemli bir bölgesinde. Yeni stadyumları için yaklaşık 110 milyon euro yatırım yaptılar.”