Flash Tv geri dönüyor! Flash Tv ne zaman açılacak, nereden yayınlanacak?

Bir dönem sevenlerin zaten takip ettiği, sevmeyenlerin dahi meraktan arada göz attığı, capslerin, komik, ilginç, tuhaf videoların, ana kaynaklarından Flash Tv geri dönüyor. Yaklaşık 2 sene önce yayın hayatına son veren kanal, izleyenlerin karşısına aynı formatlarda programlar çıkaracak.

Kanalda daha önce sunuculuk yapmış birisinin kanal müdürlüğünü üstlendiği bilgisi edinildi. Flash Tv benzer programlarla yine gündeme gelmeye hazırlanıyor.

Flash TV kanalının sahibi Ömer Göktuğ geri dönüş haberini açıklamıştı. Ömer Göktuğ, öncesinde eğlence merkezli programlar yayınlayan kanalda, yine benzer programların olacağını söyledi

Genel Müdürlük için Hakan Aygün’e teklif gittiği fakat henüz cevabını vermediği söyleniyor.

Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yalçın Çakır, Gökhan Taşkın gibi ünlü isimlerin yeni dönemde olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Flash Tv Ne Zaman Açılıyor, Nereden, Nasıl İzlenecek?

Flash TV'nin Temmuz ayında yayına başlaması planlanıyor. Frekans bilgileri yakın tarihte belli olacak. Türksat uydusundan yayın yapacak kanal, Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi dijital platformlardan da izlenebilecek. Flash TV Youtube kanalından da canlı yayın paylaşılacak.