Flaş İddia! Beşiktaş Salih Uçan ile anlaştı
Aytemiz Alanyaspor forması ile gösterdiği performansla bu sezona damga vuran futbolculardan olan Salih Uçan ile ilgili Beşiktaş'la anlaştığı iddiası gündeme düştü.
GÜNDEM 22.04.2021 - 21:43 22.04.2021 - 21:43 Kartal Bakışı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde giden Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamaları devam ediyor.
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan bu konuya ilişkin flaş bir iddiada bulundu.
Uzundurukan, "Beşiktaş Sergen Yalçın'ın devreye girmesiyle birlikte Salih Uçan ile anlaşmaya vardı." dedi.
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