Flaş İddia! Beşiktaş Salih Uçan ile anlaştı

Aytemiz Alanyaspor forması ile gösterdiği performansla bu sezona damga vuran futbolculardan olan Salih Uçan ile ilgili Beşiktaş'la anlaştığı iddiası gündeme düştü.

GÜNDEM 22.04.2021 - 21:43 22.04.2021 - 21:43 Kartal Bakışı
Flaş İddia! Beşiktaş Salih Uçan ile anlaştı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde giden Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamaları devam ediyor.

Sergen Yalçın'ın başarısı tahmin edilebilir değildi

Sergen Yalçın'ın başarısı tahmin edilebilir değildi

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan bu konuya ilişkin flaş bir iddiada bulundu.

Uzundurukan, "Beşiktaş Sergen Yalçın'ın devreye girmesiyle birlikte Salih Uçan ile anlaşmaya vardı." dedi.

#Salih Uçan #beşiktaş transfer
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.