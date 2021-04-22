Flaş İddia! Beşiktaş Salih Uçan ile anlaştı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önde giden Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamaları devam ediyor.

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan bu konuya ilişkin flaş bir iddiada bulundu.

Uzundurukan, "Beşiktaş Sergen Yalçın'ın devreye girmesiyle birlikte Salih Uçan ile anlaşmaya vardı." dedi.