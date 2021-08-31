Flaş iddia! Beşiktaş Gedson için anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ın geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Portekizli genç orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i transfer etmeye yakın olduğu iddia edildi.

GÜNDEM 31.08.2021 - 19:00 31.08.2021 - 19:03 Kartal Bakışı
Flaş iddia! Beşiktaş Gedson için anlaşmaya vardı
Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi ve transfer sözleri

Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi ve transfer sözleri

Sol olarak milli sol bek Umut Meraş'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Gedson için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Sport Italia muhabiri Rudy Galetti'nin iddiasına göre; Beşiktaş, 22 yaşındaki Portekizli orta saha için Benfica ile anlaşma sağladı.

YALÇIN'DAN GEDSON FERNANDES SÖZLERİ

Dün yaptığın açıklamada, Portekizli oyuncunun transferi hakkından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Ben artık 6 numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular lazım artık. Gedson Fernandes'i de bu yüzden istedim. Artık Avrupa'da tek taraflı oynayan futbolcuyu kimse istemiyor." sözlerini kullanmıştı.

TERİM: VERMEK İSTEMEDİLER

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Benfica'nın Gedson'u vermek istemediğini söyleyip "Gedson'u vermeyeceklerini söylediler ama futbolda bir dakika sonra ne olacağı belli olmaz. Sonuna kadar bekleyeceğiz" demişti. (HÜRRİYET)

#Beşiktaş #Gedson Fernandes #Galatasaray #Benfica
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