Flaş Beşiktaş transfer haberi! Valentin Rosier transferi tamamlanmak üzere!
Beşiktaş taraftarlarının merakla takip ettiği Valentin Rosier transferinde artık son aşamaya gelindi.
GÜNDEM 06.06.2021 - 21:24 06.06.2021 - 21:27 Kartal Bakışı
Geçtiğimiz sezon siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir performans sergileyen Rosier, yeni sezonda da siyah beyazlılarda forma giymeye çok yakın.
TRT Spor'dan Fırat Günayer'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi Sporting Lizbon ile anlaşma aşamasına geldi ve artık son detaylar görüşülüyor. Siyah beyazlılar, sonraki satıştan pay formülüyle bu transferi bitirmek üzere.
Öte yandan Valentin Rosier'in sezonunda Türkiye'den bir kulüpten gelen teklifi reddettiği öğrenildi.
Rosier geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 33 maçta 1 gol attı ve 7 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atan Rosier, totalde 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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