Flaş Beşiktaş transfer haberi! Awaziem'le anlaşma sağlandı

Porto'dan Boavista'ya transfer olan Chidozie Awaziem, bu kez Beşiktaş'ın yolunu tutacak.

Yönetici Erdal Torunoğulları, Awaziem'in menajeriyle görüşme yaparak Nijeryalı stoperin transferinde son noktaya geldi. 4,4 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralanacak olan 24 yaşında ve 1,92 boyundaki oyuncunun yıllık 1 milyon avro ücreti kabul ettiği öğrenildi.

ATLETİK VE SÜRATLİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın geçen sezon da Awaziem'i istemiş ancak anlaşma olmayınca Atletico Madrid'den Montero kiralanmıştı.

Hoca'nın, hem uzun boyu sayesinde hava toplarındaki hakimiyeti hem de atletik ve süratli olmasından dolayı Nijeryalı stoperi çok istediği öğrenildi.

Awaziem'in satın alma opsiyonunun biraz daha düşürülmesi için pazarlıklar devam ediyor.

Olumlu sonuçlanması beklenen görüşmelerin ardından Awaziem'in bir kaç gün içinde imzaya geleceği iddia edildi. (A SPOR)