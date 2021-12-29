Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi büyük çekişmeye sahne olmuş, karşılaşma 2-2 berabere bitmişti. Hakem Fırat Aydınus'un Beşiktaş aleyhine verdiği penaltı kararı, tartışmaları beraberinde getirmişti. Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe konuyla ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

ADAMIN İTİBARINI SARSTILAR

"Adamın kalbini kırdılar. İtibarını sarstılar. Fısıltı gazetesine sahte haber tüyoları verip kamuoyunda itibarsızlaştırma rüzgarları estirdiler. Kalbi kırılan adam Fırat Aydınus… Sorsan, alacağın tek yanıt, “Yok bir şey, iyiyim” sözleri olur. Renk vermez, mimiklerini bile kontrol eder. Olabildiğince ifadesiz bir çehre ile boş bakar.

VİCDAN HEP NÖBETTEDİR

En çok hakemlerde gördüğüm kaçınma, uzak durma halidir bu. O nedenle adlarının tartışıldığı günlerde apartman komşularına bile mesafeli davranırlar. Özetle sessizliğin anıtıdır onlar. Aydınus’u bu nedenle aramadım. Düdük ötmez, ağız kapanır dil susar. Ama vicdan hep nöbettedir.

HATA YAPSA DA SİNEYE ÇEKİLİRDİ

Türkiye’nin en iyi hakemi Fırat Aydınus’u 2004’den beri sıkıştıklarında derbilere, finallere, düğüm maçlarına çağırdılar. Nasıl yönetirse yönetsin, onun en büyük kredisi devredeydi: Ülkenin en güvenilir iki-üç hakeminden biriydi. Hata da yapsa sineye çekilirdi. Fırat Aydınus, yılın son derbisinde düdük çaldı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Rossi’den seken top, hemen arkasında adeta yapışık biçimde rakibiyle mücadele eden Larin’in koluna çarptı.

KANITLANIRSA HAKEMLİĞİ BİTER

Doğal hareket halindeki kol, beklenmedik topla temas ettiğinde, arada kontrol zamanı ve mesafesi de olmayan bir durumda penaltı tanımlamasının dışında kalırdı. Ama Fırat Aydınus penaltı kararını verdi. Maçtan sonra ısrarla öne sürülen iddialar: Efendim, Fırat Aydınus VAR’ın çağrısına icabet etmemiş. İtirazlara rağmen penaltıyı attırmış. Bu iddia o kadar keskin ki, gerçek olduğu kanıtlanırsa kişinin hakemliği biter. 2018 Dünya Kupası’nda evine gönderilen Alman hakemi unutmayalım.

POZİSYONDA ŞÜPHE VARSA, ÇAĞIR BENİ

Aydınus penaltı kararı verdiğinde hemen VAR’la konuşmaya başladı. En yakınında Beşiktaşlı Necip Uysal da o konuşmaları duyuyordu. Aydınus’un “Pozisyonda şüphe varsa, çağır beni” diyerek VAR protokoluna uygun biçimde Hakan Ceylan’la konuştuğu biliniyor.

KARIŞACAĞIM BİR DURUM DEĞİL

Ceylan’ın “Bu penaltı kararı karışacağım bir durum değil. Attırabilirsin” dediği de duyuluyor. Dahası, Hakan Ceylan üst üste dört maçta görev aldı. Demek ki VAR sorunu yok. İyi de, Fırat Aydınus ZTK’da Antalyaspor- Giresunspor maçına kadar neden bekletildi?

FERHAT GÜNDOĞDU HAKEMİNE SAHİP ÇIKMALI

Ne yazık ki saha içindeki gerçekler eğilip bükülerek, fısıltıyla kulaklara üflendi. O fısıltıları önlemenin bir yolu vardı. Baştan sona tüm VAR diyalogları kayıt altında. O sesleri dinler, Aydınus-Ceylan konuşmasında gerçekleri bulur, ona uygun iki satırlık bir açıklama ile kamu vicdanını aydınlatıp ikna ederdiniz. Hayır, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bunu yapmadı!. Hakemine sahip çıkmadı.

EVET BEYLER AYIP EDİYORSUNUZ!

Başka bir pencereden de bakalım: 5 Ocak’ta Katar’da oynanacak Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa finalini Halil Umut Meler’in yöneteceğini 20 gün önceden ilan etmek telaşlı bir karar değil miydi? Alıp da kaçıracak birileri mi vardı? Fırat Aydınus’a geçen yıl jübile yapacağı bir final onuru bahşetmediniz. Sonra sözleşmesini uzattınız. Şimdi de, bize göre, hak ettiği finali ondan esirgiyor, adeta kaçırıyorsunuz. Evet beyler, ayıp ediyorsunuz!" (MİLLİYET)