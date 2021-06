Finlandiyalı golcü Pukki'ye Come to Beşiktaş mesajı yağıyor

Aboubakar ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta forvet alternatifleri yavaş yavaş netleşiyor. Siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden Norwich'ten Teemu Pukki'ye taraftarlardan da tam destek geldi.

Golcü arayışına hız veren Beşiktaş'ta taraftarlar transferde adı geçen Pukki'ye "Come to Beşiktaş" mesajları yağdırmaya başladı. 31 yaşındaki golcü ismin Instagram sayfasındaki bir çok paylaşımına hücum eden siyah-beyazlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" mesajlarını gönderdi. Birden çok paylaşımına mesaj atan taraftarlar golcü ismi takımlarında görmek istediklerini böylelikle dile getirmiş oldu.

NORWİCH'İN BANKO OYUNCUSU

2018 yılından bu yana İngiltere'de Norwich City forması giyen Teemu Pukki, gol yollarındaki becerisiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıyan Finlandiyalı golcü, milli takımının da en önemli ismi konumunda. Pukki kariyerinde daha önce Schalke 04, Glasgow Rangers ve Bröndby formaları da giydi.

1.80 boyundaki Finlandiyalı oyuncu Teemu Pukki profesyonel futbol kariyeri boyunca 471 karşılaşmaya çıkarken bu periyotta 180 gol atıp 62 de asist yaparak toplamda 242 gole direkt olarak etki etti.

Geçen sezon Championship'te şampiyonluk yaşayan Norwich City'de 42 maça çıkan Pukki, 26 gol atarak sezonun en golcü 3. ismi olmuştu. 31 yaşındaki Finlandiyalı ayrıca 4 asist de yaparak takımına katkı vermişti. (FOTOMAÇ)