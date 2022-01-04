Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman'a bir şok daha. Mali ve idari kongrede ibra edilmeyen Orman ve yönetimine bir kötü haber de mahkemeden geldi. Orman'ın 2018 yılına dair aldığı ibra, mahkeme tarafından iptal edildi. Böylce, 2018 yılında yönetimde olan Orman ve yöneticiler Beşiktaş'a karşı sorumlu oldu.

Mahkeme Fikret Orman ibrasını iptal etti

Fikret Orman yönetiminin 2018'de, tüzüğün öngördüğü yüzde 10'un üzerinde bir bütçe aşımında bulunduğu gerekçesiyle açılan davayı İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün karara bağladı. Mahkeme, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin 11 Mayıs 2019 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin idari ve mali yönden ibra edildiklerine dair kararların iptaline karar verildi" dedi. Kararın tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf mahkemesine itiraz hakkı bulunuyor.

Fikret Orman, Beşiktaş'ı 510 milyon zarara uğrattı!

Beşiktaş kongre üyesi Sezgin Gülnar, 2019'da açtığı davada Orman yönetiminin tüzüğün tanıdığı yüzde 10 bütçe aşımını ihlal ederek, kulübü 510 milyon lira zarara uğrattığını iddia etti. Gülnar, Orman'ın toplamda yüzde 44.7 oranında (yani 350 milyon lira) bir bütçe aşımı yaptığını savundu. Kulüp avukatlarıysa 2018'de Orman yönetiminin bütçeyi aşmadığını belirterek, oluşan dengesizliğin kur farkından kaynaklandığını iddia etti. Beşiktaş tüzüğüne göre yüzde 10 aşımdan sonraki her harcama için genel kuruldan yeniden yetki alınması gerekiyor.

Tüzüğe göre, yüzde 10'u aşan onay için genel kuruldan onay alınmazsa ilgili yönetim kurulu üyeleri ortaklaşa ve zincirleme olarak, harcamanın tamamından sorumlu oluyor.

Her şey bitti mi? Şimdi ne olacak?

26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ibrayı iptaline ilişkin kararına Beşiktaş Kulübü, istinafa başvururak itiraz edebilir. Zaten Ahmet Nur Çebi Başkanlığı'ndaki mevcut yönetimin, söz konusu davada bütçe aşımın iddiasının karşısında yer alarak itirazda bulunmuştu.

Mevcut yönetim ya itirazını istinafta da sürdürecek veya bundan vazgeçerek, bu karara dayanarak Fikret Orman yönetimine karşı zarar ziyan tespit davasa açacak.

'Hesap sormada samimi bulmuyorum'

Davada, davacı Sezgin Gülnar'ın avukatlığını üstlenen ve kendisi de Beşiktaş kongre üyesi olan Aker Çıtak, Ajansspor'a yaptığı açıklamada mevcut yönetimin davaya itiraz etmemesi gerektiğini söyledi. Çıtak, "Ben Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve mevcut yönetim kurulunu, önceki yönetimlerden ve Fikret Orman’dan hesap sorma konusunda samimi ve gerçekçi bulmuyorum. Çünkü Yıldırım Demirören döneminin ibrasını da mahkeme kararıyla iptal ettirmiştik ama 2021 yılı Mart ayında bu yönetim, o davadan elde ettiğimiz tahsilat imkânını da zamanaşımına uğrattı" dedi.

'Futbol AŞ ibrasızılığına dava açmadılar'

Orman yönetiminin Beşiktaş Futbol AŞ'de de ibra edilmediğini hatırlatan Çıtak, "Keza 2020 yılı Ocak ayından beri, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Kurulu'ndaki ibrasızlık kararına rağmen iki senedir Fikret Orman’a bu yönetim dava açmadı. Tüm bu konularda yönetime noterden ihtarnameler dahi gönderdik ama hiç umursamadı. Bugün kabul kararı aldığımız dava dosyasında da üç senedir bize koymadıkları engel, etmedikleri itiraz kalmadı" dedi.

'Yönetimin Orman için itiraz edeceğini düşünüyorum'

Mevcut yönetimin dosyaya kasten belge sunmayıp davayı uzattığını savunan Çıtak, "Davayı kazanmamızı önlemeye çalıştılar. Dolayısıyla geçmiş zararları tahsil edip kulübün kasasında koymak gayesi taşımadıkları ve geçmiş yönetimlerin devamı oldukları çok açık. O yüzden bugün aldığımız mahkeme kararına dayanarak, tazmin ve tahsil işlemlerini yürütmek yerine, kararı kesinleştirmemek ve Fikret Orman’a zaman kazandırmak amacıyla mahkeme kararına karşı üst mahkemeye itiraz edeceklerini düşünüyorum" dedi.

'Yönetime altın tepside fırsat sunduk'

Yönetimin kendisini yanıltmasını umduğunu söyleyen Çıtak, "Ama yanılmazsam Beşiktaş taraftarı ve tarihi onları asla affetmeyecektir. Bu mahkeme kararıyla mevcut yönetime altın tepsiyle çok büyük bir fırsat sunduk. Bu fırsatı iyi değerlendirip karara itiraz etmeden derhal tazmin ve tahsil işlemlerini başlatıp Beşiktaş’ın her kuruşa ihtiyaç duyduğu bu dönemde, gerekeni derhal yapmalarını umuyorum" dedi.

İşte mahkemenin Fikret Orman yönetiminin 2018 yılı ibrasına ilişkin kararı...

(AJANSSPOR)