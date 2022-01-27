Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay dün gece Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eski başkan Fikret Orman döneminde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapmıştı.

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, 'Kardeşim' dediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Serdar Sarıdağ'a özel açıklamalarda bulundu.

'Kardeşimi kaybettim!

Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman; 'Kardeşimi kaybettim! Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım. Çok üzgünüm.' ifadelerini kullandı.

'Ben 18:00'da yanına gittim'

Orman ayrıca, 'Saldırı gece yarısı 00:00'da gerçekleşmiş. Ben saat 18:00'de yanına gittim 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun.' açıklamalarında bulundu.

2 SALDIRGAN YAKALANDI

DHA'nın haberine göre; polis saldırganların kimliklerini tespit etti. 2 saldırgan bulunarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı kaydedildi. Olaya karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli için arama çalışması belirlendi. (MİLLİYET)