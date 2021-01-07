Feyyaz Uçar: Sergen Yalçın futbolu böyle öğrendi

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Rizespor'u 6-0 mağlup etti.

GÜNDEM 07.01.2021 - 10:20 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Feyyaz Uçar: Sergen Yalçın futbolu böyle öğrendi

Maç sonrası A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın'ın oynattığı hücum futboluna övgüler yağdırırken, efsane futbol adamı Serpil Hamdi Tüzün'ü hatırlattı.

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Feyyaz Uçar şöyle konuştu:

"Sergen futbolu Serpil Hamdi Tüzün'den öğrendi. Serpil Hamdi Hoca Sergen'e pas vermeyi yasaklamıştı. "Ya son pas, ya son vuruş senden gelecek, pas vermeyeceksin, topu alır almaz kaleye gideceksin, kaybetsen de önemli değil." dedi. Sergen futbolu böyle öğrendi. Beşiktaş takımı da böyle futbol oynuyor. Sergen'den hiçbir zaman Abdullah Avcı gibi, Erol Bulut gibi "topa şu kadar sahip olduk, şu kadar pas yaptık, şu kadar top kazandık" laflarını duyamazsınız." (Milli Gazete)

#Beşiktaş #Feyyaz Uçar #Rizespor
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