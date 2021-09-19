Feyyaz Uçar: Batshuayi kuşatan bir oyuncu

Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın 2-0'dan geri dönerek 3-2 kazandığı mücadeleyi beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. İşte Feyyaz Uçar'ın sözleri...

"GÖKHAN ÇOK HATA YAPTI"

Gökhan Töre'nin sorumluluk alması doğru, ilk 11'in banko adamı olmak istedi, gerçi bu takvimde kimseye banko diyemeyiz. Gökhan zorladı, çok pas hatası yaptı, çok fazla şey yapmaya çalışınca çok hata da yapabiliyorsunuz.

Kenan Karaman'dan daha karakterli bir oyun bekliyordum, eski talebem, ne yazık ki şu ana kadar Beşiktaş'taki performansı iç açıcı değil.

"BATSHUAYI KUŞATIYOR"

Batshuayi muhasır oyuncu, kuşatan. Top orta sahadayken arkada bekliyor. Arkadan rakibi kuşatan bir oyuncu görüntüsü, bu çok az oyuncuda vardır.

Yanındaki oyuncular iyiyse, gerçek Batshuayi'yi görüyoruz. Yanında Ghezzan ve Larin varken Batshuayi ile ilk yarıdaki arasında büyük fark var. Futbol iyi futbolcularla oynanıyor, bundan sonra Sergen hoca herhalde köklü değişiklik yapmaz. Gökhan Töre ve Kenan Karaman riskli oldu, Batshuayi'yi öldürdü.

"YÜKLEME YAPILAMADI"

Sezon başı belki iyi yüklenip sonraki maçları düşünürsün ama Şampiyonlar Ligi olduğu için herhalde gerekli yükleme yapılamadı ve adale sakatlıkları yaşanıyor. Orada hocaya bir şey söylemek de yanlış olur.

"BATSHUAYI GÜMBÜR GÜMBÜR"

Arkadaşlarına pozisyon hazırlamak da önemli, Batshuayi hakikaten çok formda, bunu ne kadar sürdürecek ama müthiş geldi. Kendini kanıtlama arzusuyla dolu gelmiş, gümbür gümbür gelmiş çocuk, hiç durmuyor.

Antalyaspor aslında zorladı, maçı kazanabilecek kadar pozisyonu var. Psikolojik olarak maçı kazandım diye düşündüler, sağ bek sol bek karışında öyle düşündüler. Tecrübe edecekler, bu hissiyattan uzaklaşacaklar. (SPORX)