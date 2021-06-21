Fernando Lucas Martins'ten güzel haber

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri hız kazanmış durumda.

Birçok isimle temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlılar Sergen Yalçın ile yeni sözleşme belirsizliğini halledip transferde somut adımlar atmak istiyor.

LUCAS'TAN OLUMLU YANIT

Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martins'ten olumlu yanıt aldı. Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan ancak vize problemleri nedeniyle ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamayı isterim" diyerek yapılan teklifi değerlendirmeye aldı.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMINDA 8 KEZ FORMA GİYDİ

3 yıllık kontrat ve 1.5 ile 1.8 milyon Euro arasında bir maaş üzerinden görüşülen orta sahaya, bonservis ödenmeyecek. Kariyerine Brezilya'nın Gremio takımında başlayan, sonrasında Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan'da ter döken Fernando, Brezilya Milli Takımı formasını da 8 kez sırtına geçirdi. (SABAH)