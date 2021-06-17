Fernando Beşiktaş için çok istekli

Brezilyalı Fernando Lucas Martins'İN Beşiktaş'a gelme konusunda bir hayli istekli olduğu ortaya çıktı.

FUTBOL 17.06.2021 - 17:20 17.06.2021 - 17:22 Kartal Bakışı
Fernando Beşiktaş için çok istekli

Atiba Hutchinson'a alternatif yaratmayı hedefleyen Beşiktaş 'ta gündemde yer alan isimlerden bir tanesi Çin Ligi ekiplerinden Bejing Guoan'ın formasını giyen Fernando Lucas Martins'ti. 

Josef'in yanına bir Brezilyalı daha! Çin'den geliyor...

Josef'in yanına bir Brezilyalı daha! Çin'den geliyor...

Siyah Beyazlı yönetimin, yıl sonuna kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız ile temasa geçtiği belirtildi. Ayrıca 29 yaşındaki oyuncunun da Kara Kartal'a gelme konusunda bir hayli istekli olduğu ortaya çıktı. (FANATİK)

#Beşiktaş #Fernando Lucas Martins #Transfer
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