Fenomen dizi Çukur final bölümünde neler olacak? İşte Çukur finalde yaşanacaklar...

Finale bir kala Ayşe, Amcayı öldürdü mü? Sorusu ile baş başa kalan Çukur fanlarının en çok merak ettiği için tabiki Yamaç öldü mü? Sorusuydu...

İzleyiciler Çukur final senaryosunu çok merak ederken, Show Tv Çukur final bölümde olacaklarla ilgili bazı ipuçlarını paylaştı.

Çukur Final Bölümünde Neler Olacak?

Çukur final bölümle ilgili ne kanal, ne yapımcı, ne oyuncular ser verip sır vermedi, genel ifadelerle anlatılan final bölümüyle ilgili kanalın paylaştığı yaşanacaklar şöyle;

Çukur’un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak.

Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur’un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek.

Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.