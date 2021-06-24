Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş seride 1-0 öne geçti

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinde ilk karşılaşmalar oynandı.

BASKETBOL 24.06.2021 - 18:29 24.06.2021 - 18:32 Kartal Bakışı
Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş seride 1-0 öne geçti
Beşiktaş'ın kural hatası başvurusunda haklı olduğu ortaya çıktı

Beşiktaş'ın kural hatası başvurusunda haklı olduğu ortaya çıktı

1907 Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş HDI Sigorta, rakibini 67-62 yenip seride 1-0 öne geçti.

Maça; Cem Gezinci, Özgür Gürbulak, Suphiye Dağ, Deniz Acar ve Uğur Toprak beşiyle başlayan Beşiktaş, ilk çeyreği 18-22 geride geçti.

ilk yarıyı 43-31 üstün tamamladıktan sonra final periyoduna 52-52 berabere giden Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, salondan 67-62 galip ayrılmayı başardı.

Yarı final serisinin ikinci müsabakası yarın aynı salonda oynanacak.

#HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye #play-off yarı final #Beşiktaş #Fenerbahçe
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