Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş seride 1-0 öne geçti
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serilerinde ilk karşılaşmalar oynandı.
BASKETBOL 24.06.2021 - 18:29 24.06.2021 - 18:32 Kartal Bakışı
1907 Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş HDI Sigorta, rakibini 67-62 yenip seride 1-0 öne geçti.
Maça; Cem Gezinci, Özgür Gürbulak, Suphiye Dağ, Deniz Acar ve Uğur Toprak beşiyle başlayan Beşiktaş, ilk çeyreği 18-22 geride geçti.
ilk yarıyı 43-31 üstün tamamladıktan sonra final periyoduna 52-52 berabere giden Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, salondan 67-62 galip ayrılmayı başardı.
Yarı final serisinin ikinci müsabakası yarın aynı salonda oynanacak.
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