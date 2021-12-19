Fenerbahçe derbi öncesinde 27 puanla ligde 5. sırada yer alırken, Beşiktaş ise rakibinin 3 puan gerisinde 9. sırada konumlanmış durumda.

İstanbul'un iki büyük kulübünün son 5 karşılaşmasında Fenerbahçe bir kez, Beşiktaş ise 2 kez galip geldi.

Derbi tarihinde ise toplamda 353 maçta iki takım birbirine rakip oldu. Bu maçların 133'ünü Fenerbahçe, 126'sını ise Beşiktaş kazanmayı başardı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanić, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi