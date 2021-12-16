Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fırat Aydınus görev alacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
Süper Lig'de 17. hafta öncesinde Fenerbahçe 27 puanla 5., Beşiktaş 24 puanla 7. sırada bulunuyor.
FIRAT AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA FENERBAHÇE
Fırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ikişer maçını yönetti. Aydınus'un yönettiği maçlarda Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'e 2-0; Konyaspor'a ise 2-1 yenilmişti.
FIRAT AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA BEŞİKTAŞ
Fırat Aydınus bu sezon Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbiyi de yönetmişti. Fırat Aydınus'un yönetiminde ligdeki diğer maçta ise Beşiktaş, Altay deplasmanında 2-1 yenilmişti.
17. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
17 Aralık Cuma:
20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
18 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa - Giresunspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
19 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK | Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Fırat Aydınus (NTVSPOR)