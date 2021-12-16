Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fırat Aydınus görev alacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Süper Lig'de 17. hafta öncesinde Fenerbahçe 27 puanla 5., Beşiktaş 24 puanla 7. sırada bulunuyor.

FIRAT AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA FENERBAHÇE

Fırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ikişer maçını yönetti. Aydınus'un yönettiği maçlarda Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'e 2-0; Konyaspor'a ise 2-1 yenilmişti.

FIRAT AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA BEŞİKTAŞ

Fırat Aydınus bu sezon Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbiyi de yönetmişti. Fırat Aydınus'un yönetiminde ligdeki diğer maçta ise Beşiktaş, Altay deplasmanında 2-1 yenilmişti.

17. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

17 Aralık Cuma:

20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa - Giresunspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

19 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK | Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Fırat Aydınus (NTVSPOR)