Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kaç yaşında fethetti? Fatih'in annesi kim, babası kim?

İstanbul'un fethinin yıldönümünü kutluyoruz. Çağ kapatan, çağ açan bu büyük tarihi olay nedeniyle, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ile ilgili detaylar araştırılıyor, merak ediliyor.

Fatih Sultan Mehmed'e Batı'da Grand Turko (Büyük Türk) adı verilmiştir. Fatih lakabı İstanbul'u fethettikten sonra takılmıştır.

İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı başlatan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, askeri dehası, büyük devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle tarihin en büyük liderleri arasında yer alıyor.

Fatih Sultan Mehmed Hangi Yıllar Arasında, Kaç Yaşında Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Olmuştur?

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı olan II. Sultan Mehmed'in adı tarihî kaynaklarda Muhammed şeklinde de geçer. İlk olarak 1444-1446 yılları arasında kısa bir dönem (12 yaşında), daha sonra 1451'den 1481 yılında (19 yaşında) ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürmüştür.

Fatih, İstanbul'u Kaç Yaşında Fethetmiştir?

II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1480 yıllık Roma İmparatorluğu'nun varisi olan Doğu Roma İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.

2. Mehmet, defalarca girişimde bulunulmasına rağmen ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u, 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında henüz 21 yaşındayken fethederek "Fatih" unvanını aldı.

Fatih Sultan Mehmed'in Annesi, Babası Kimdir?

27 Receb 835 (30 Mart 1432) Pazar günü şafak vaktinde, devletin başkenti olan Edirne'de, II. Murad'ın dördüncü oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi Hüma Hatun, tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross’a göre gayrimüslim bir köledir. Yine Babinger'e göre, ölümünden sonra İran efsanelerindeki cennetkuşu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak adlandırılmıştır.