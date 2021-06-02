Fatih Kuruçuk için Sergen Yalçın'ın olur yanıtı bekleniyor

Karagümrük ile sözleşmesi sona eren stoper Fatih Kuruçuk için ilk temas gerçekleşti. Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın’dan ‘Olur’ yanıtını bekliyor.

FUTBOL 02.06.2021 - 10:43 02.06.2021 - 10:45 Kartal Bakışı
Fatih Kuruçuk için Sergen Yalçın'ın olur yanıtı bekleniyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği, Karagümrük'le sözleşmesi biten Fatih Kuruçuk için Beşiktaş devreye girdi. 

Stopere iki takviye yolda! Bir tecrübeli bir genç

Stopere iki takviye yolda! Bir tecrübeli bir genç

23 yaşındaki stoperle siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilenmişti. 4 sezon boyunca Karagümrük forması terleten Fatih için görüşme yapan siyah-beyazlılar uygun rakamların oluşması halinde oyuncunun transferini teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak. 

Yalçın'ın vereceği raporda yer bulması halinde Fatih'in transferi için daha ciddi adımlar atılacak. Geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta forma giyen 1.92'lik stoper 1460 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi. (SABAH)

#Fatih Kuruçuk #beşiktaş transfer
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