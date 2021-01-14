Fatih Doğan: Larin tutulmuyor

Rizespor geçen hafta ligde 6-0 yenildiği Beşiktaş'a karşı bu sefer dersine iyi çalışmış. Maça önde ve istekli başladılar, top ev sahibine geçtiği anlarda bütün geçiş yollarını iyi kapattılar. Oyun iştahları kadar yardımlaşma ve kademe anlayışları ilk yarıda çok iyiydi. Aboubakar, Ghezzal ve Montero dışında Sergen Yalçın'ın hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisini de dikkate alarak sahaya sürdüğü yedek denilebilecek bir 11 olsa da sahada çok daha iyisini yapabilecek ve yapması gereken bir 11 vardı.

Ancak solda N'Koudou ve sistemin merkezine konulan Mensah beklentilerin gerisindeydi. Özellikle en büyük özelliği olan topu aldıktan sonra 4-5 metre ok gibi fırlama ve rakibi eksilterek üstünlük kurma becerisini bu maçta da gösteremedi. Gözler Kayseri'deki Mensah'ı arıyor! Rizespor'un geçişleri kapatmasının etkisi olsa da siyah-beyazlı takım B ve C planlarını devreye sokarak Aboubakar'la topu buluşturabilirdi. Ancak rakibi açmakta başarılı olmayınca temposu düştü ve Sergen Yalçın'dan ikinci yarıya Aboubakar yerine Larin hamlesi geldi. Ancak sağ ve sol beklerinin katkısı yok denecek kadar azdı. Beşiktaş'ı liderliğe taşıyan hücum ve skor gücünde Rosier ve Rıdvan'ın katkısının ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gördük. Josef'in orta sahaya girişi, Larin'in sola geçip Güven'in forvete gelmesi hareketlilik getirdi. 85'te Oğuzhan'ın korner atışı, Necip'in sektirip arka direkte kendini unutturan Cyle Larin'den gelen gol bu taktik değişikliğinin ürünüydü. Beşiktaş derbi öncesi turu geçerken temiz iş gördü.

Fatih Doğan / Sabah