Fatih Doğan: Beşiktaş'a fren

Beşiktaş'ın şampiyonluk hesapları yaptığı derbide sürpriz hamle Fatih Terim'den geldi. Sergen Yalçın'ın çok sayıda sakatı nedeniyle sıkıntılı çıktığı maçta Fatih Hoca geniş kadroya sahip olmanın avantajını kullanarak radikal değişikliklere gitti. Yedlin, Saracchi, Onyekuru, Falcao ve Babel gibi 5 mevkide değişiklikle oyuna başlayan Terim derbide istediği reaksiyonu oluşturdu. Bu sürpriz hamlesi galibiyete giden yolun anahtarı oldu. Maçın ilerleyen bölümlerinde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle Beşiktaş'ın temposunun karşısında durabildiği gibi kaliteyi de düşürmedi.

Babel'in ofsaytı bozup golünü atması çalışılmış bir goldü. G.Saray oyunda kaldığı sürece Onyekuru ileride benzer pozisyonları denedi. Beşiktaş'ın istediği oyunu sergileyememesinin bir nedeni de hamle yapacağı kulübe yetersizliğinden önce, en güçlü olduğu orta sahadaki uyumun ve pas trafiğinin bozulmasıydı. G.Saray ikinci bölgede sert müdahalelerle bunu sağladı.

Yalçın'dan Töre-Dorukhan değişikliği geldi. Ardından Fatih Terim; Onyekuru- Kerem, Falcao-Mostafa değişikliğiyle cevap verdi. Töre zaman zaman forvette, kimi zaman sol açıkta oynadığı maçta bekleneni veremedi. Karşılaşmada tartışmaya ve eleştiriye açık birçok hakem hatası vardı. Donk'un Atiba'ya önce vurma sonra ayağına basmasıyla penaltı kararı çıktı. Falcao bu kriz anını iyi değerlendirip Atiba'dan kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Atiba'nın top çizgiye daha 20 cm mesafe olmasına rağmen oyunda tuttuğu yardımcı hakemin "çıktı" kararıyla Beşiktaş'ın atağının kesilerek net bir hata yapıldığı pozisyondan sonra ikili averajı bitiren 3. golün gelmesi Beşiktaş'ın şanssızlığıydı. Ancak bu oyun ve skorla Beşiktaş avantaj kaybetse de hâlâ lider ve şampiyonluğa en yakın takım durumunda. (FATİH DOĞAN - SABAH)