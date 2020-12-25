Fatih Doğan: Al gençleri vur tecrübeliye

Genç hakemleri tecrübe kazanmadan derbilere verdiği ve onları da riske ettiği için MHK'yı eleştirdik. Gençlerin hatalarından dem vururken dün FIFA kokartlı, tecrübeli Halis Özkahya'nın Larin'in golünü iptal ettiği kararı tam MHK'lık hatta FIFA'lık! Larin rakibiyle yükselip kafayı vuruyor ve golü atıyor. Pozisyonu top daha ağlarla buluşmadan faul diye iptal eden Özkahya'ya sormak lazım. Niçin acele ediyorsun? VAR protokolünde ofsaytta bile pozisyonu tamamlaman tavsiye ediliyor. Top kaleye giderken çalarsan düdüğü VAR'ı engeller, devre dışı bırakırsın. Faul mü değil mi? Ona bakman ve düzeltme şansın dahi olmaz! Ki öyle oldu.

Süper Lig'de birçok örneği var. Birlikte yükselenle, üzerine basarak yükselen oyuncu farklı. Bence pozisyon temiz ve faul yok. Diyelim ki faul var, gol oldu. VAR'dan düzeltme şansın var. Bu ihtimali yok etmek FIFA kokartına ihanet etmek demek! Al gençleri vur tecrübeliye... Atama yöntemi, sistemi değiştirilmeli. Aksi takdirde bu hatalar ve bu kaos azalmadan devam eder...

Ankaragücü'nün ilk yarıda direnci ve arzusu yüksek seviyedeydi. Pozisyonlar da buldular. Beşiktaş ilk yarı defansta dengeyi ve organizasyonu iyi kuramadı. Vida-Welinton uyumsuzluğu ve Rıdvan'ın yerine sürpriz bir şekilde oynayan N'Sakala defansın dengesini bozdu.

A.Gücü'nün oyunu defansta kabul edip kontrataklarla hamle futboluna karşı Beşiktaş ilerde sağlam savunmayı açmakta zorlandı. Ghezzal'ın ortası ve Vida'nın golü kilidi açtı ama bu yeterli değil. Beşiktaş'ın Aboubakar pres altındayken farklı hücum hamlelerine ihtiyacı var. Ancak her şeye rağmen çok kıymetli üç puan kazanıldı.

Fatih Doğan / Sabah