Fabrice N'Sakala'nın durumu belli oldu

Gaziantep FK ile oynanan maçta fenalaşan ve yere yığılan N'Sakal futbol severlerin yüreklerini ağızlara getirmişti. Beşiktaş'lı oyuncunun tetkikler sonucunda son durumu belli oldu.

FUTBOL 25.08.2021 - 17:17 25.08.2021 - 17:21 Kartal Bakışı
Fabrice N'Sakala'nın durumu belli oldu
Sergen Yalçın: Beklentimiz bu değildi

Sergen Yalçın: Beklentimiz bu değildi

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçının oynandığı sırada rahatsızlanarak sahayı ambulansla terk etmek durumunda kalan Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş'a sevindirici haber geldi.

31 yaşındaki deneyimli sol bekin sağlık durumu sonuçları belli oldu.

Kongolu oyuncunun futbol oynamasına engel bir durum olmadığı ve yakın zamanda siyah beyazlı ekiple antrenmanlara başlayacağı belirtildi. (TRT SPOR)

#N'Sakala #Beşiktaş
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