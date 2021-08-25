Fabrice N'Sakala'nın durumu belli oldu

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçının oynandığı sırada rahatsızlanarak sahayı ambulansla terk etmek durumunda kalan Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş'a sevindirici haber geldi.

31 yaşındaki deneyimli sol bekin sağlık durumu sonuçları belli oldu.

Kongolu oyuncunun futbol oynamasına engel bir durum olmadığı ve yakın zamanda siyah beyazlı ekiple antrenmanlara başlayacağı belirtildi. (TRT SPOR)