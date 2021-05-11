Ezgi Mola evli mi? Mustafa Aksakallı kimdir, kaç yaşında? Mustafa Aksakallı ne iş yapar?

TRT 1'de Masumlar Apartmanı'nın Safiye'sini oynayan Ezgi Mola medyada adından en çok söz ettiren isimlerden birisi... Ezgi Mola evli mi sorusunu soran takipçileri Mustafa Aksakallı'nın kim olduğunu, yaşını, ne iş yaptığını araştırıyor!

Basına birlikte resimleri düşen ve sevgilisi olarak bilinen Mustafa Aksakallı, Ezgi Mola ile birlikte eğlenceli paylaşımlar yapıyor.

Mustafa Aksakallı Ne İş yapıyor?

Aksakallı eğlence mekanı işletmeciliği yapıyor. İzmir'de ve Kuşadası'nda bu sektörde işletmeleri var.

Mustafa Aksakallı Kaç Yaşında, Boyu Kaç?

36 yaşında olan Mustafa Aksakallı, 1.80 metre boyunda ve 66 kilodur.

Mustafa Aksakallı ile Ezgi Mola Evli Mi?

İkili şu anda evli değil Kovid sonrasında evleneceklerini açıklamışlardı.

Mustafa Aksakallı Kimdir?

1985'de İzmir'de dünyaya gelen Aksakallı İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Genç yaşlardan itibaren işletmecilik yapmaktadır.