Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Borussia Dortmund maçının Exxen platformu yerine açık kanal olan TV8’de yayınlanması talebine Acun Ilıcalı’dan yanıt geldi.

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyada maçın açık kanaldan yayınlaması yönündeki talebini değerlendiren Sergen Yalçın, “Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Ülkemizi temsil ediyoruz. Maç açık kanaldan yayınlanabilir. Ben de sosyal medyada gördüm insanların izlemek istediğini. Acun’dan rica etmek lazım. Açsın kanalı, bütün herkes ilk maçı izlesin” ifadelerini kullanmıştı.

Konu hakkında katıldığı bir televizyon programında yorum yapan Acun Ilıcalı ise, bu teklife sıcak bakmadığını dile getirdi.

Ilıcalı, “O zaman Fenerbahçe ve Galatasaray’ı da aynı şekilde yapmam lazım. Hayatımızın en büyük riskine girdik, bizi destekleyin. 6 yıldır bedava yayınlanmıyor Şampiyonlar Ligi. Hadi Acun bedava yayınla diyorlar. İlk maçı bedava yayınladıktan sonra, ikinci maçta ne değişecek?” dedi. İşte Acun Ilıcalı’nın açıklamaları:

“İSTEK VAR, İSTEK VAR”

“İnsanların istekleri normal olabilir, saygısızlık etmeyeyim. Sergen hoca çok sevdiğim, başarısıyla mutlu olduğum bir insan. Sergen’in isteği gönlünden gelen bir istek. İstek var, istek var. Ben de bir maç izliyorum, şu oyuncu oynasın istiyorum. Yarın Beşiktaş maçını izlerken ‘Şu oyuncu oyuna girsin’ diye düşünüp istesem, Sergen onu hayata geçirebilir mi?”

“UEFA HERHALDE PARA BASMIYOR”

“Burada herkesin kendi alanında, kendi işi var. Şampiyonlar Ligi parası diye bir para var, Beşiktaş’ın aldığı. UEFA herhalde para basmıyor, bunu yayın hakları gibi gelirlerden alıyorlar. Bizim, Şampiyonlar Ligi için verdiğimiz paralar zaten kulüplerimize gidiyor. Biz, UEFA’ya para ödüyoruz ve UEFA o parayı dağıtıyor.”

“BİZİ DESTEKLEYİN”

“O zaman Fenerbahçe ve Galatasaray’ı da aynı şekilde yapmam lazım. Hayatımızın en büyük riskine girdik, bizi destekleyin. Bizi destekleyin, biz de kulüpleri destekleyelim. Daha çok Türk futboluna destek olalım.”

“10 GÜN ÖNCE ÜYE OLSUNLAR DA…”

“6 yıldır bedava yayınlanmıyor Şampiyonlar Ligi. Hadi Acun bedava yayınla diyorlar. İlk maçı bedava yayınladıktan sonra, ikinci maçta ne değişecek? Öbür maçta üye olmayacaklar mı? Ben rica edeyim o zaman, 10 gün önce üye olsunlar da maçı izlesinler.” (SÖZCÜ)