İngiliz basınında Beşiktaş’ın Cenk Tosun’u bedelsiz kiralamak için teklif yaptığı ancak Everton kulübünün ise asgari düzeyde bir teklif beklediği bildirildi. Mavi-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için, bedelsiz kiralama teklifi yapıldı. Ancak İngilizler Everton’ın az da olsa bir ücret beklentisi içerisinde olduğunu belirtti. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Everton’un Cenk Tosun’un ayrılmasıyla yaklaşık 1.5 milyon sterlin tasarruf yapacağına dikkat çekildi.

Öte yandan Beşiktaş’ta kadro dışı durumda bulunan Fabrice Nsakala ile Göztepe kulübünün ilgilendiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulüple kontratı sezon sonu bitecek olan Nsakala’nın da Göztepe’ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş’ın deneyimli futbolcuyu bedelsiz bırakmaya hazır olduğu da kaydedildi. (MİLLİYET)