Eurovision 2021 şarkı yarışmasını kim kazandı? Eurovision finalisti hangi ülkeler?

Ülkemizin katılmadığı Eurovision 2021'i kazanan ülke belli oluyor. Sosyal medyadan takip edilen ve büyük etkileşim alan yarışma için takipçileri nefeslerini tutmuş durumda...

Peki Eurovision 2021 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu, belli oldu mu?

Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle Eurovision 2021 ertelenmişti. Bu yıl büyük tedbirler eşliğinde finalde 20 ülke yarıştı. Hollanda'nın ev sahipliğini yaptığı yarışmada kazanan büyük merak konusu oldu.

Eurovision 2021 Şarkı Yarışmasını Hangi Ülke, Kim Kazandı?

Eurovision 2021'de İtalya kazandı. Måneskin grubu 'Zitti E Buoni' performansıyla birinci oldu.

"Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı.

Eurovision 2021'de Finale Hangi Ülkeler Kaldı?

Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Birleşik Krallık, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.