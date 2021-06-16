Euro 2020 kabus oldu! Türkiye 0-2 Galler

Turnuva'ya 3-0'lık İtalya yenilgisiyle başlayan Ay Yıldızlılar, Euro 2020'deki ikinci maçında da puanla tanışamadı. Karşılaşma 2-0 Galler lehine sonuçlandı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Galler'de Bale, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Türkiye, son maçında İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak. Galler ise aynı gün ve aynı saatte İtalya ile kozlarını paylaşacak.