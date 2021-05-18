Eşkiya Dünyaya Hükümdar'da büyük şok! EDHO Hızır Ali ve Didem öldü mü? EDHO Hızır Ali, Didem kim, gerçek adları?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü (195. bölüm) merakla bekleniyor. Yayınlanan fragman heyecanı yükseltti.

EDHO yeni bölümde Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin biricik evlatları Hızır'ın oğlu Hızır Ali ile Haşmet'in kızı Didem sonunda muradlarına eriyor. Ancak düşmanlarının korkunç bir planında hedefte onlar var.

Düğün sonrasında Hızır Ali ile Didem'in yolculuğa çıktığı araç pusuya düşürülüyor. Volkan ve adamlarının silahlı saldırısında hem Hızır Ali hem de Didem ölümcül yaralar alıyor. Fragmanı izleyenlerin kulaklarında "Hızır Ali ve Didem öldü" sözleri yankılanıyor.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. Bölümde Neler Olacak?

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir. Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar. Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Didem Kim, Gerçek Adı Ne?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Didem karakterini Gizem Arıkan oynuyor.

Peki Gizem Arıkan Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Gizem Arıkan 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 27 yaşındaki genç oyuncu ilk olarak Aşkın 5 Hali adlı filmde rol almıştır. Organik Aşk adlı filmle adını iyice duyuran Gizem Arıkan, sonrasında Yaralı Kuşlar adlı dizide rol almıştır.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Kimdir?

Hızır Ali Çakırbeyli rolünü Yalçın Hafızoğlu oynamaktadır.

Peki Yalçın Hafızoğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Yalçın Hafızoğlu 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Genç oyuncu 32 yaşındadır. 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1999 - 2002 yılları arasında Yücel Berrak' tan davul (bateri) eğitimi aldı. 2014 yılında Nazan Koçak, 2015 yılında Deniz Erdem, 2016 yılında Endemol Shine Türkiye bünyesinde Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel' den oyunculuk eğitimleri aldı. 'Kiralık Aşk' TV dizisinde 'Selim' karakterini ardından 'Keşif' sinema filminde 'Roy' karakterini canlandırdı ve halen 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' TV dizisinde 'Hızır Ali Çakırbeyli' karakterini canlandırmaktadır. Ayrıca 'Shall We?' ve 'Alchera' adlı gruplarda davul çalmaktadır.

İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 195. Yeni Bölüm Fragmanı