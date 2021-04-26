Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi ölüyor mu? Savaş Özdemir EDHO'dan ayrıldı mı?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Tuncay'ı infaz eden ve Yavuz sayesinde hainlerin yazılı olduğu listeyi oluşturan Hızır'ın hedefinde bu sever Rıdvan vardır.

Hızır Çakırbeyli ve masa üyeleri Rıdvan'ın mekanına gitmişti. Hızır, Asım'ın uzun namlulu atışıyla verdirdiği gözdağının ardından Rıdvan'a 24 saat mühlet vermiş ve biat etmesini istemişti. Rıdvan'ın kardeşi Macit, Tipi'yi tahrik etmek için ölen eşi Gönül'ün üzerinden çirkin sözler edince akşamında Tipi tarafından boğularak öldürülmüştü.

Tipi'nin Macit'i öldürmesi savaşın fitilini ateşler. Rıdvan yani aslında Rado Çakırbeyliler üzerine planını kurar. Hedefe ilk olarak Tipi'yi koyar. Mezarlıkta Gönül'ün mezarı başında Tipi göğsünden vurulur. Peki Tipi ölecek mi?

EDHO (Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz) Tipi Ölecek Mi?

Tipi'nin kurşun geçirmez yelekle gezdiği dizi takipçileri tarafından bilinen bir hadise... Yayınlanan görüntülerde de Tipi'nin kurşunları göğsünden yediği görülüyor. Ancak ölerek Gönül'e kavuşmak isteyen Tipi'nin belli zamanlarda yeleksiz dolaştığı da görülmüştü. Tipi'nin akıbeti şu an için bilinmiyor.

Nam-ı değer Tipi (Murat İspirli) karakterini deneyimli oyuncu Savaş Özdemir oynuyor. Savaş Özdemir'in dizinin temel karakterlerinden birisi. Özdemir'in EDHO'ya veda ettiğinie dair bir bilgi kulislere yansımadı. Bu yüzden Tipi'nin bir şekilde o durumdan kurtarılarak (kurşun geçirmez yelek detayı olabilir) devam edeceği düşünülüyor.

EDHO Tipi, Savaş Özdemir Kimdir?

Savaş Özdemir, 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Savaş Özdemir, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı.

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz.

Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı'nın ”Derya Gülü” ve 2011–2012 sezonundaysa Emanuel Marie'nin “Beyaz” adlı oyunlarını yönetti.

Süper Baba, Yasemince, Mavi Düşler, Avrupa Yakası, Haziran Gecesi, Eylül, Kapıları Açmak, Gülpare, Gurbet Yolcuları, Kurtlar Vadisi Pusu, Kuzey Rüzgarı, Sinekli Bakkal, Adanalı, Gece Gündüz gibi dizilerde oynayan Savaş Özdemir şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Tipi karakterini oynamaktadır, Savaş Özdemir 1.79 metre boyunda 75 kilodur.