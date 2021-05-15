Eski yıldızların gözü Göztepe Beşiktaş maçında

Beşiktaş'ın 81 puanla lider girdiği son haftada Galatasaray da aynı puanla ikinci sırada yer alıyor. 79 puanı bulunan Fenerbahçe ise kazanıp iki rakibinin de yenilmesini bekleyecek. Zorlu mücadeleler öncesinde eski yıldızlardan takımlarına destek mesajları geliyor.

AMOKACHI: "HADİ KAZANALIM"

Beşiktaş'ın eski golcüsü Daniel Amokachi de o isimlerden biri

Siyah-beyazlı takımda oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi olan Amokachi, Instagram hesabından paylaştığı videoyla eski takımına şampiyonluk yolunda moral verdi.

Amokachi, "Bugün inşallah Beşiktaş şampiyon. Hadi kazanalım. En büyük Beşiktaş, biz şampiyonuz" ifadelerini kullandı.

DEMBA BA: "ALLAH ONLARI ÖDÜLLENDİRSİN"

Senegalli yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah onları ödüllendirsin" ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı Beşiktaş için yaptığı düşünülürken, Siyah beyazlı taraftarlar da Demba Ba'nın paylaşımına yüzlerce yorum yaptı.