Eski yıldızdan Beşiktaş'ın yeni transferine övgü dolu sözler! 'Potansiyeli çok yüksek'

Spor Toto Süper Lig'de sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde güçlü kadro oluşturmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Efsane oyuncu, siyah-beyazlı takımın 5 yıllık sözleşme imzaladığı genç yeteneğe övgü yağdırdı. Skorer'e özel açıklamalarda bulunan unutulmaz golcü, oyuncunun özellikleri hakkında bilgi verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'de cumartesi günü şampiyonluğunu ilan etmiş, salı günü de Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı. Siyah-beyazlı kulüp dün akşam önce Boğaz'da sonra da Vodafone Park'ta unutulmaz bir şampiyonluk kutlaması yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çifte kupalı unutulmaz bir sezon yaşayan siyah-beyazlılarda yönetim, Şampiyonlar Ligi kulvarında güçlü kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Transfer için ilk olarak genç yeteneğe imza attırıldı.

GUDJUFİ İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un yanı sıra Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in de peşinde olduğu Besar Gudjufi'yi kadrosuna kattı. Genç yetenekle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kızılyıldız ve Inter'in efsane golcüsü Darko Pancev, eski talebesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Darko Pančev, eski Yugoslav ve Makedon millî futbolcudur. 1991 yılında Crvena zvezda takımıyla Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşayan oyuncu bu sezonda ligde attığı 34 golle de Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü kazanmıştır. Sonrasında İnter'e transfer olmuştur.

ÇALIM YETENEĞİNE VURGU

Şu anda teknik direktörlük yapan Pancev, Besar Gudjufi'nin çalım yeteneğine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Pepi Georgievski'nin öğrencisi. Adam eksiltme özelliği müthiş. Kanatta ve forvette görev yapıyor.

"POTANSİYELİ YÜKSEK"

Fizik olarak güçlü. Dripling özelliği iyi. Potansiyeli yüksek. Artıları bunlar. Eksiği ise kafa şutları. Bunu geliştirmesi gerekiyor.

"ADAPTASYON SORUNU YAŞAMAZ"

Türkiye Süper Ligi'nde çok iyi şartlar var. Çok iyi beslenme, iyi antrenmanlar... Kendini geliştirmesi için uygun zemin var. Onun için adaptasyon problemi olmaz.

"SÜPER LİG, SERIE A'DAN DAHA İYİ"

Süper Lig, bana göre Serie A'dan daha iyi. Türkiye Ligi'ni seyrediyorum, hayran kalıyorum. 4-5 tane çok iyi takım var.

"YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ KAZANDIRABİLİR"

Kendini geliştirdiği takdirde neden Eljif Elmas gibi kulübüne 17 milyon euro gibi rakam kazandırmasın? Avrupa şartlarında bu rakam az artık." (MİLLİYET)