Eski tanıdık Oscar Cordoba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi

Beşiktaş son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ta başarıyla geçirdiği yılların ardından Kara Kartal’a desteğe devam eden Oscar Cordoba, Kolombiyalı vatandaşı Alvaro Montero'yu Beşiktaş’a teklif etti. Yönetim, Kolombiya Ligi’nde Deportes Tolima forması giyen 26 yaşındaki kaleciyi takibe aldı.

ERSİN'İN AYRILIĞI HALİNDE!

51 yaşındaki Cordoba'nın, transfer çalışmalarında bulunan Kara Kartal’a bir öneride bulunduğu ortaya çıktı.

Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Cordoba’nın, Kolombiya Ligi’nde Deportes Tolima forması giyen 26 yaşındaki kaleci Alvaro Montero’yu Kara Kartal’a teklif ettiği bildirildi.

Alvaro Montero, bu sezon Kolombiya Ligi’nde Deportes Tolima formasıyla 21 maça çıkıp kalesini 10 mücadelede gole kapadı.

Kaleci konusunda Ersin Destanoğlu’nun ayrılığı halinde girişimlerde bulunma kararı alan yönetimin, eski dosttan gelen bu öneriyi de dikkate aldığı ve 1,96’lık kaleciyi de listeye eklediği ifade edildi. (FANATİK)