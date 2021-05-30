Eski Braga'lı Imorou'dan Beşiktaş itirafı... 'Hayatımda yaşadığım...'

Braga'nın eski futbolcularından Emmanuel Imorou, Thonon Evian'da forma giydiği iki sezonun ardından profesyonel kariyerini sonlandırma kararı almıştı. Henüz 32 yaşında kramponlarını asma kararı veren Beninli sol bek, Fransız basınına verdiği röportajda ise Beşiktaş'la ilgili flaş bir itirafta bulundu.

France Football dergisine kariyerini anlatan deneyimli savunmacı, 2011/12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Kara Kartal'a elendikleri son 32 turu eşleşmesini unutamadığını belirtti.

Imoruou, "O seneki maceramızı yedek kulübesinde yaşadım. Ancak Beşiktaş'ın stadı, hayatımda gördüğüm en güzel ambiyansa sahipti." ifadelerini kullandı. (ASİST ANALİZ)