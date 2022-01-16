Mehdi Benatia'nın futbolu bırakması sonrası Fatih Karagümrük, stoper hattına bir takviye adına çalışmalarını sürdürüyor. Fransa'dan Mexer'in ismi gündeme gelirken eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes için de kulübü Olympique Lyon'a resmî teklifin yapıldığı belirtiliyordu.

RMC Sport'un haberine göre Fatih Karagümrük'ün Marcelo için yaptığı teklif, Lyon tarafından kabul edildi. Fakat Marcelo'nun bu teklifi reddettiği ifade edilmekte.

2017'de Beşiktaş 'tan Lyon'a transfer olan Marcelo, uzunca bir süredir kadro dışı kalmış durumda ve çalışmalarını rezerv takım ile sürdürüyor.