Eski Beşiktaş'lı futbolcu A Milli Takıma teknik direktör oluyor

Art arda alınan başarısız sonuçların ardından Şenol Güneş ile yollarını ayıran A Milli Takımımız’ın yeni hocasının artık Stefan Kuntz olması bekleniyor.

Dün TFF yetkilileriye görüşmek için Türkiye’ye gelen Kuntz ve menajeri Kosicke için her an resmi açıklama gelebilir. Peki, futbol hayatında bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve son olarak Almanya U21 takımını çalıştıran Kuntz kimdir?

Beşiktaş’a 1.5 milyon Euro’ya geldi

1981 senesinde profesyonel futbol hayatına Almanya’nın Neunkirchen takımıyla başlayan Kuntz, daha sonra sırasıyla Bochum, Uerdingen ve Kaiserslautern takımlarında forma giydi. Alman futbolcunun 1995’te ise yolu Türkiye’ye düştü. 1995-96 sezonunda tecrübeli forvet 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’a imza attı. Kuntz, o dönem Siyah-Beyazlı formayla 34 maça çıkarken, 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu

Bir sonraki sezon 1 milyon 250 bin Euro karşılığında ülkesine Bielefeld formasıyla geri dönen Alman golcü, 1998’te yeniden Bochum’a transfer oldu ve 1999’da futbolu bıraktı. Futbolculuk kariyerinde Türkiye’deki tek sezonunda kupa kazanamayan Kuntz, 1996’da Almanya ile Avrupa Şampiyonu olurken, Kaiserslautern’le de 1 Almanya Ligi, 1 de Almanya Kupası’nı kazandı. 1985-86 ve 1993-94 sezonlarında da Bundesliga’da gol kralı olan Kuntz, 1991’de de Almanya’da yılın futbolcusu seçildi.

İyi başladı, kötü gitti

Kuntz’un teknik adamlık kariyeri de Neunkirchen’le başladı. 22 maçta 2.14 puan ortalaması yakalayarak başarılı bir performans gösteren Alman hoca, Karlsruhe’nin başında da 79 maça çıktı. Ardından Waldhof Mannheim’in başına geçen genç çalıştırıcının burada işleri istediği gibi gitmedi ve yeni macerası 8 maçla sınırlı kaldı. 2003’te bir başka Alman ekibi Ahlen’i çalıştıran Kuntz yine pek başarılı olamadı ve 13 maç sonunda 1 puan ortalamasıyla göreve ara verdi.

Küllerinden doğdu

2003’te teknik adamlığa ara veren ve futbolun diğer alanlarında çalışan Kuntz 2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı’nın başına geçti. Sahaya yansıttığı pozitif futbol ve gençlerle olan etkili iletişimiyle dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, 2017 ve 2021 yıllarında U21 Avrupa Şampiyonası’nda ülkesini zafere ulaştırdı. 2019’da da Kuntz’un Almanya’sı finalde İspanya’ya kaybetti.

Almanya Milli Takımı’nda Joachim Löw’ün ayrılığının kesinleşmesinin ardından 58 yaşındaki Kuntz’un ismi uzun bir süre çok ciddi şekilde A takım ile anılmıştı. (FANATİK)