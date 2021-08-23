Eski Beşiktaş'lı BAE'ye transfer oldu
Beşiktaş'ta bir sezonda 40 maç forma giyen ve 6 gol atan Abdolulay Diaby, BAE'ye transfer oldu.
FUTBOL 23.08.2021 - 14:00 23.08.2021 - 14:08 Kartal Bakışı
2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer oldu.
Sporting Lizbon forması giyen kanat oyuncusu geçen sezon Belçika ekibi Anderlecht'de sezonu kiralık olarak geçirmişti.
30 yaşındaki futbolcunun Portekiz kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Abdoulay Diaby Beşiktaş forması giydiği sezonda 40 maçta forma giymiş ve 6 gol atmıştı. (FANATİK)
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