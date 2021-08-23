Eski Beşiktaş'lı BAE'ye transfer oldu

Beşiktaş'ta bir sezonda 40 maç forma giyen ve 6 gol atan Abdolulay Diaby, BAE'ye transfer oldu.

FUTBOL 23.08.2021 - 14:00 23.08.2021 - 14:08 Kartal Bakışı
Eski Beşiktaş'lı BAE'ye transfer oldu

2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer oldu. 

Alex Teixeira: Sezon sonunda şampiyon olmak istiyorum

Alex Teixeira: Sezon sonunda şampiyon olmak istiyorum

Sporting Lizbon forması giyen kanat oyuncusu geçen sezon Belçika ekibi Anderlecht'de sezonu kiralık olarak geçirmişti.

30 yaşındaki futbolcunun Portekiz kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Abdoulay Diaby Beşiktaş forması giydiği sezonda 40 maçta forma giymiş ve 6 gol atmıştı. (FANATİK)

#BAE #Beşiktaş #Diaby
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası