Ersin Düzen ve Tümer Metin özür diledi!

TRT Spor'da yayınlanan" Stadyum" programında Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında yapılan yorumlar, siyah beyazlı taraftarların tepkisine neden olmuş, Ersin Düzen ve Tümer Metin eleştirilmişti.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’de Ankaragücü ile oynadığı maçın ardından ülkemizin güzide yayın kuruluşlarından TRT Spor’da yayınlanan Stadyum programında, Takımımızın haklarını saha kenarında canla başla savunan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, paranoyaklıkla itham edilmiş, ardından programın moderatörü Ersin Düzen, sonraki yayında amacını aşan bu ifadeleri düzelteceğini tarafımıza bildirmişti. Sabırla özür dilemesini bekledik ancak Ersin Düzen’in bugünkü programda konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamayı büyük bir şaşkınlıkla takip ettik.

Türk futbolunun saygıdeğer isimlerinin başında gelen Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın hakkında saygı sınırlarını aşan ifadeler kullanan Ersin Düzen, bugünkü programda başta Teknik Direktörümüz olmak üzere Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür dileyeceği yerde, deyim yerindeyse top çevirmeyi tercih etmiş ve küstah bir tavırla milyonlarca Beşiktaşlının aklıyla dalga geçmeye çalışmıştır.

Yaptığı hatayı kabul edip özür dileme erdemi gösteremeyen Ersin Düzen ile yine aynı programda, altyapımızdan yetişerek, görev aldığı her maçta şanlı armamız için terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcumuz Necip Uysal’ın emeklerini itibarsızlaştırmaya çalışan yorumcu Tümer Metin’i esefle kınıyoruz!

Bu olayda olduğu gibi; 117 yıllık dev bir çınar, milyonlarca gönülvereni olan Kulübümüzü temsil eden; Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza, Teknik Direktörümüze ve sporcularımıza yönelik haddini aşan ifadelere gerektiği şekilde cevap verileceğini ilan eder, spor medyasının temsilcilerinin dikkatine önemle sunarız.

Erol Kaynar

Beşiktaş JK İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı"

Beşiktaş'ın Tümer Metin hakkında açıklama yapmasından sonra Tümer Metin, özür diledi.

'Tümer Metin, "Ben önce kaptanım Sergen Yalçın'dan, sonra Sergen hocadan, Necip kardeşimden ve Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Bizim de bazen ifade etmekte zorlandığımız zamanlar olur." ifalerini kullandı.

Tümer Metin'den sonra Ersin Düzen de Beşiktaş'tan özür diledi.

Düzen, ''Eğer yaptığım açıklamalarım küstah biri tavır olarak değerlendirilmiş ise, böyle düşünüldüyse ben özür diliyorum. Bir şey itiraf edeyim. Türkiye'de duygusal anlamda bağlı olduğum ilk teknik direktör Sergen Yalçın'dır. Sergen hocanın kalbimde ayrı yeri vardır. Dün de konuştuk. 'Ya buna mı takılıyorsunuz? Takmayın kafanıza'' dedi.