Ersin Destanoğlu'na büyük müjde

Geçen yılın şampiyon takımınının kalecisi Ersin Destanoğlu, bu sezonda gösterdiği performansla yıldızını parlatmaya devam ediyor. Genç eldiven derbide bir penaltı kurtararak tam anlamıyla rüştünü ispatladı.

FUTBOL 27.10.2021 - 12:07 27.10.2021 - 12:09 Kartal Bakışı
Ersin Destanoğlu'na büyük müjde

Derbinin 81. dakikasında kurtardığı penaltıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Ümit Milli Takım’dan, A Milli Takım’a terfi ediyor. 

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Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan dev maçı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birlikte statta izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un, Ersin’i kadroya çağırmaya hazırlandığı belirlendi.

Ersin’in son dönemdeki yükselen performansından çok memnun olan Kuntz’un, 2022 Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım’da Cebelitarık ve 16 Kasım’da Karadağ ile oynanacak maçların kadrosuna Sinan Bolat’ın yerine 20 yaşındaki siyah-beyazlı kaleciyi dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamada A Milli Takım için davet beklediğini belirterek, Kuntz’a mesaj göndermişti. (MİLLİYET)

#Ersin Destanoğlu #Beşiktaş #Galatasaray #Derbi
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