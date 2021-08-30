Ersin Destanoğlu'dan yeni sezona harika başlangıç

Sezona 3 maçta yedi puanla giriş yapan Beşiktaş üç maçta da kalesini gole kapamayı başardı. Genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı bu süreçte beğeni topladı.

FUTBOL 30.08.2021 - 10:50 30.08.2021 - 10:52 Kartal Bakışı
Ersin Destanoğlu'dan yeni sezona harika başlangıç
Umut Meraş formayı giymek için gün sayıyor

Umut Meraş formayı giymek için gün sayıyor

Beşıktaş için ligin ilk 3 maçı, defans anlamında da olumlu bir gelişmeye sahne oldu.

Mert Günok'un transferiyle 3 yerli kaleciye sahip olan Kartal'da geçen sezondan bu yana kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, sürekli üzerine koyarak iyi bir performans sergilemeyi sürdürüyor.

Ç.Rizespor ve Gazinatep FK maçlarında gol yemeyen genç eldiven, Karagümük maçında da kalesini gole kapatarak Beşiktaş'ın sezona gol yemeden başlamasını sağladı. (FOTOMAÇ)

#Beşiktaş #Ersin Destanoğlu
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