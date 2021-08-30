Ersin Destanoğlu'dan yeni sezona harika başlangıç

Beşıktaş için ligin ilk 3 maçı, defans anlamında da olumlu bir gelişmeye sahne oldu.

Mert Günok'un transferiyle 3 yerli kaleciye sahip olan Kartal'da geçen sezondan bu yana kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, sürekli üzerine koyarak iyi bir performans sergilemeyi sürdürüyor.

Ç.Rizespor ve Gazinatep FK maçlarında gol yemeyen genç eldiven, Karagümük maçında da kalesini gole kapatarak Beşiktaş'ın sezona gol yemeden başlamasını sağladı. (FOTOMAÇ)