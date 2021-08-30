Ersin Destanoğlu'dan yeni sezona harika başlangıç
Sezona 3 maçta yedi puanla giriş yapan Beşiktaş üç maçta da kalesini gole kapamayı başardı. Genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı bu süreçte beğeni topladı.
FUTBOL 30.08.2021 - 10:50 30.08.2021 - 10:52 Kartal Bakışı
Beşıktaş için ligin ilk 3 maçı, defans anlamında da olumlu bir gelişmeye sahne oldu.
Mert Günok'un transferiyle 3 yerli kaleciye sahip olan Kartal'da geçen sezondan bu yana kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, sürekli üzerine koyarak iyi bir performans sergilemeyi sürdürüyor.
Ç.Rizespor ve Gazinatep FK maçlarında gol yemeyen genç eldiven, Karagümük maçında da kalesini gole kapatarak Beşiktaş'ın sezona gol yemeden başlamasını sağladı. (FOTOMAÇ)
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P